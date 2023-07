Palenie tytoniu tylko do 2030 r? Plan "Polska krajem wolnym od tytoniu 2030 r." może zostać przesunięty.

Głośno ostatnio zrobiło się z powodu opublikowania przez Główny Inspektorat Sanitarny komunikatu z ambitnym planem wyeliminowania wyrobów tytoniowych. Hasło "Polska krajem wolnym od tytoniu 2030" okazuje się jednak nieaktualne.

Plan odejścia od tytoniu odroczony - na razie bez daty

Kilka dni temu GIS na swojej stronie opublikował komunikat mówiący o całkowitym wycofaniu wyrobów tytoniowych z rynku do 2030 r. Wkrótce potem komunikat zniknął ze strony, a rzecznik GIS Szymon Cienki wyjaśnił Portalowi Spożywczemu, że projekt na tę chwilę nie będzie jednak realizowany, ponieważ prace nad nim wstrzymała m.in. epidemia Covid-19.

Nieaktualny komunikat na stronie GOV.pl został błędnie zamieszczony podczas przenoszenia danych ze strony internetowej GIS.

Pandemia sprawiła, że pali więcej osób

Projekt "Polska krajem wolnym od tytoniu 2030" powstał więc przed pandemią, a jego realizacja miała odbywać się stopniowo, co zatrzymała pandemia. Co ciekawe, jak pokazują niektóre badania, liczba palaczy w tym okresie wzrosła.

Tym bardziej zasadne są wyjaśnienia Przemysława Noworyty, dyrektora Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu, który w rozmowie z nami wyraził swoje wątpliwości co do ambitnego planu tak szybkiego wycofania tytoniu.

Ograniczenia dla tytoniu dopasowane do rzeczywistości

Rzecznik GIS mówi o tym, że wdrażane różnego rodzaju programy i przepisy związane z ograniczeniem spożywania tytoniu muszą być poddane wnikliwym analizom i dopasowaniu do rzeczywistości.

- Dlatego pomysł ograniczenia wskaźnika palaczy należałoby zmodyfikować i określić zarys konkretnej mapy drogowej, która doprowadziłaby nas do zamierzonego celu. Na tę chwilę temat jest nieaktualny, a prace nad strategią obniżającą wskaźnik osób palących tytoń rozpoczną się najwcześniej w przyszłym roku, przy okazji opracowywania innych programów i projektów. Te również poddaliśmy wnikliwej rewizji i będziemy dążyli do tego, aby dostosować się do aktualnej rzeczywistości - odpowiedział dla portalspożywczy.pl Szymon Cienki.

Kraje gdzie niedługo nie kupisz papierosów

Nie mniej jednak strategia "endgame" nie jest pustym hasłem. Strategię całkowitego odejścia od tytoniu ogłosiły już takie kraje jak:

Holandia - od 1 lipca 2024 r.,

Finlandia - do 2030 r.,

Nowa Zelandia - do 2025 r.,

Szkocja - do 2034 r.,

Irlandia - do 2025 r.,

Dania - do 2030 r.,

Kanada - do 2035 r.,

Szwecja - do 2025 r.