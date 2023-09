Ukraińskie media donoszą, że polski rzad jest już gotów do zaprzestania kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej ukraińskich produktów na granicy i przeniesienia ich do portów.

O zamiarze takim takim donosi ukraiński portal rolniczy Latifundist, powołując się na rozmowę z wiceministrem polityki agrarnej i żywności Ukrainy Markijanem Dmytrasewiczem. Miała ona miejsce podczas otwarcia nowej fabryki Vitagro Partner.

-Wszyscy wiecie o kolejkach do kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej na polskich granicach. Obecnie aktywnie współpracujemy zarówno z Polakami, jak i Komisją Europejską, aby zdjąć tę kontrolę z granic i przenieść ją przynajmniej do miejsc docelowych, czyli do portów, zarówno polskich, jak i innych portów krajów Unii Europejskiej, do których docierają nasze produkty rolne – powiedział Dmytrasewicz.

Tak już bywało...

Wiceminister zaznaczył też, że europejskie prawodawstwo pozwala już na przeniesienie kontroli do portów bez konieczności zawierania dodatkowych porozumień i dokonywania zmian w przepisach, a polski rząd popiera taką decyzję.

Dmytrasewicz przypomniał także, że na początku wojny kontroli produktów rolnych na granicy z Polską prawie wcale nie przeprowadzano, dzięki czemu w tym okresie udawało się eksportować z Ukrainy miesięcznie 800 tysięcy ton zboża. Tymczasem w sierpniu, gdy kontrole były prowadzone, granice polską przejechało już tylko 500 tys. ton ziarna.