Polska i pozostałe kraje przyfrontowe podpisały wspólne stanowisko w sprawie przedłużenia do końca roku zakazu wwozu 4 zbóż z Ukrainy - poinformował w środę minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, przy tym, że wszyscy sygnatariusze porozumienia są mocno otwarci na tranzyt z Ukrainy.

W środę, 19 lipca, w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli pięciu państw przyfrontowych z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował na konferencji prasowej, że środowe rozmowy dotyczyły trudnej sytuacji, którą została spowodowana wojną na Ukrainie, którą wywołała Federacja Rosyjska.

- Wojna spowodowała destabilizację rynków, szczególnie w krajach przyfrontowych. Destabilizację przede wszystkim rynku rolnego - przypomniał minister Telus.

Wspólne stanowisko: tranzyt tak, import nie

- Na spotkaniu przygotowaliśmy i podpisaliśmy wspólne stanowisko - pięciu krajów przyfrontowych - dotyczące przede wszystkim przedłużenia zakazu wwozu do naszych krajów czterech zbóż (po 15 września - dop. redakcji). Ale również w porozumieniu jest nasza wspólna deklaracja, że jesteśmy bardzo mocno otwarci na tranzyt. Chcemy pomóc Ukrainie w tranzycie" - powiedział szef resortu rolnictwa Robert Telus podczas konferencji prasowej po spotkaniu ministrów rolnictwa krajów przyfrontowych: Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii.

Minister Telus wskazał, że na spotkanie byli również zaproszeni ministrowie Ukrainy i Mołdawii, ale nie przybyli z przyczyn obiektywnych.

- Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłości - wskazał minister Telus.

Ta wojna jest wojną, którą musimy wygrać

- Chcemy pomóc Ukrainie w tranzycie - podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa. Wiemy, że ta wojna jest wojną, którą musimy wygrać.

Dodał, że wygramy ją wtedy, "gdy będziemy wprowadzać rozwiązania, które nam w tym pomogą".

Rozporządzenie wykonawcze KE, które wprowadziło środki zapobiegawcze dotyczące przywozu do Unii Europejskiej pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika pochodzących z Ukrainy zostało wydane 5 czerwca 2023 r. Zgodnie z jego zapisami, do 15 września 2023 r. przedłużony został unijny zakaz importu tych produktów rolnych do Polski. Nadal dozwolony jest ich tranzyt przez terytorium RP.

- Ograniczenia, które KE wprowadziła dla tych czterech zbóż przyniosły efekt nieoczekiwanie dla nas wszystkich dobry. Tranzyt (towarów z Ukrainy - dop. redakcji) przez Polskę w styczniu wyniósł 114 tys. ton pszenicy i kukurydzy łącznie, w marcu 120 tys. ton, a w czerwcu 260 tys. ton. To pokazuje, że ograniczenie, które wprowadziła KE spowodowało, że eksport z Ukrainy nadal się utrzymuje, a nawet jest dwukrotnie w Polsce wyższy. Dlatego jest to dobry, mocny argument, żeby przedłużyć ten zakaz (importu - dop. redakcji) przynajmniej do końca roku i takie jest nasze wspólne stanowisko - zaznaczył minister Telus.

I dodał:

- I będziemy tego stanowiska bronić, bo to jest w interesie naszych rolników.

Nie jesteśmy przeciwko Ukrainie

Minister zauważył, że "próbują co niektórzy w Europie spowodować atmosferę, że nasza koalicja pięciu krajów jest przeciwko Ukrainie i Unii Europejskiej".

- Nasza koalicja nie jest przeciwko nikomu. Ta koalicja jest dla naszych rolników, w interesie naszych państw, ale również w interesie Ukrainy i dla Ukrainy, bo chcemy Ukrainie pomóc. Koalicja ta jest również dla działania solidarności europejskiej - podkreślił Robert Telus.

I dodał, że dziś UE stoi przed bardzo ważnymi decyzjami, budowy odpowiednich narzędzi (prawnych i infrastrukturalnych), które będą oddziaływać stabilizująco na rynki rolne także na kolejne lata.

W podobnym tonie wypowiedzieli się wszyscy przybyli na środowe spotkanie przedstawiciele pozostałych państw przyfrontowych: Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii.