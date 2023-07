Chcę to wyraźnie powiedzieć: nie otworzymy granicy dla towarów z Ukrainy po 15 września. Albo KE zgodzi się na wypracowanie wspólne regulacji, które przedłużą obowiązujący zakaz, albo zrobimy to sami. Będziemy twardzi, będziemy zdecydowani, na pewno będziemy bronili polskiego rolnika - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowego briefingu prasowego w resorcie rolnictwa.

Jak przyznał na środowej konferencji premier Mateusz Morawiecki, wojna na Ukrainie wywołuje coraz to poważniejsze skutki i reperkusje na polskim rynku, na rynku rolnym w szczególności.

- Rząd PiS przyjął jedną podstawową zasadę: negatywne konsekwencje tych skutków wojny na Ukrainie nie mogą wpływać negatywnie na Polaków, a w szczególności nie mogą mieć charakteru niszczącego, destrukcyjnego na polskie rolnictwo - zaznaczył premier.

Dodał, że wszystko to, co jest dla polskiego rolnictwa złe, musi być albo zablokowane, zmienione albo zrekompensowane.

- Takie jest stanowisko rządu RP, dlatego wbrew pomrukiwaniom i pogróżkom postawiliśmy twardo na swoim i doprowadziliśmy do zamknięcia granicy z Ukrainą w sytuacji, gdy zaczęła nam zagrażać istna powódź produktów zbożowych, w szczególności z Ukrainy - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył, sytuacja ta doprowadzała wówczas do destabilizacji.

- W tamtym momencie nałożyliśmy całkowite embargo na przywóz tych produktów do Polski, a także do innych krajów, jednocześnie też realizujemy tranzyt. Polacy na tranzycie zarabiają, nie grozi on destabilizacją polskiego rynku wewnętrznego, dlatego ten eksport ułatwiamy i tranzyt umożliwiamy - przypomniał premier.

Nie otworzymy granic z Ukrainą

Teraz jednak - jak zaznaczył Mateusz Morawiecki - stoimy przed kolejnymi dylematami. Powinniśmy za niecałe dwa miesiące, 15 września, zgodnie z decyzją KE otworzyć granice ponownie.

- Chcę wyraźnie powiedzieć: nie otworzymy tej granicy. Albo KE zgodzi się na wypracowanie wspólne regulacji, które przedłużą ten zakaz, albo zrobimy to sami. Będziemy twardzi, będziemy zdecydowani, na pewno będziemy bronili polskiego rolnika - powiedział premier.

I dodał:

- Dodatkowo, jeżeli pojawią się kolejne sygnały destabilizacji na rynkach innych artykułów rolnych - zrobimy to samo, bo rząd RP jest zobowiązany do ochrony polskiego rolnictwa i tak jak zrobiliśmy to w marcu, kwietniu i maju: blokada i rekompensaty.

Nie zostawimy rolników samych

- Wsparcie finansowe w wysokości bezprecedensowej - dodał premier Morawiecki. - Nigdy nie zostawiamy rolników samych sobie i tak będzie również tym razem, w kontekście zarówno owoców miękkich, twardych, jakichkolwiek perturbacji, jakie się pojawią.

Premier zauważył podczas swojego wystąpienia w resorcie rolnictwa, że "fluktuacje cenowe na rynkach światowych to jedno, i my to rozumiemy, staramy się je łagodzić, natomiast jeśli one są jeszcze dodatkowo wzmocnione poprzez gwałtowny import ze strony Ukrainy, to na to nie ma naszej zgody".

- Albo po 15 września wypracowane zostaną odpowiednie mechanizmy i odpowiednie regulacje które uniemożliwią destabilizację rynku w Polsce i wywóz-przywóz tych artykułów rolnych, na które dziś jest zakaz, albo rząd RP - co deklaruję już teraz - zrealizuje to jednostronnie, albo z naszymi przyjaciółmi z innych krajów. I podobnie będziemy chronili inne rynki przed jakimikolwiek działaniami destabilizującymi je ze strony innych rynków, a wiadomo o jakich mowa - o rynku ukraińskim - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Dodał, że działania te "nie są przeciw Ukraińcom, ale za polskimi rolnikami i dla polskich rolników".

- Ich będziemy zawsze chronić, jak i polską gospodarkę będziemy chronić przed skutkami wojny, tak jak to zrobiliśmy za pomocą różnych tarcz: antykryzysowej, antyputinowskiej, rolnej i tak jak już teraz pomagamy polskim rolnikom. I będziemy tak robić w przyszłości - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki.