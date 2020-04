Brytyjscy rolnicy oburzeni na polską wołowinę w sklepach

Supermarkety gromadzą zapasy polskiej wołowiny, podczas gdy brytyjscy rolnicy walczą o przetrwanie w czasach pandemii – oburzają się brytyjskie media.

Kilka dni temu w brytyjskich mediach ruszyła fala krytyki na duże sieci handlowe, za to że wprowadziły do sprzedaży wołowinę importowaną z Polski. „Szok i oburzenie, sieci marketów Asda i Sainsbury zapełniają sklepy importowaną polską wołowinę, podczas gdy brytyjscy rolnicy walczą z kryzysem koronawirusa i pomimo tego, że klienci nie chcą tego mięsa” – grzmi na swoich łamach Dailly Mail, jedna z największych gazet na Wyspach Brytyjskich.



Jak czytamy we wspomnianym artykule, brytyjscy hodowcy wołowiny potępiają „niedopuszczalne” przejście supermarketów na zapasy polskiego mięsa, a rolnicza organizacja National Beef Association ostrzega dyskonty: „Nie przykładajcie ręki do zabijania brytyjskiego rolnictwa!”. Jak zauważa Dailly Mail, wzmożony import polskiej wołowiny wyraźnie widać w tylko w supermarketach, bo małe sklepy preferują rodzime produkty. Farmerzy i branżowe organizacje na Wyspach apelują do obywateli o konsumenci patriotyzm przy dokonywaniu zakupów.



Duże sieci tłumaczą się z kolei, że import polskiej wołowiny jest konieczny, bo nie są w stanie pokryć zapotrzebowania na miejscu, szczególnie w przypadku mięsa mielonego. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że sytuacja to przede wszystkim efekt różnicy cen – polska wołowina jest tańsza.

To także skutek załamania krajowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji towarów, wywołanego pandemią koronawirusa. Nie trzeba zauważać, że polscy producenci wcale nie znajdują się obecnie w lepszej sytuacji od farmerów brytyjskich.