Chińczycy oskarżają niemiecką golonkę o zakażenie koronawirusem

Chińskie władze twierdzą, że importowana z Niemiec golonka zaraziła covid-19 pracownika chłodni.

Do zakażenia koronawirusem wskutek kontaktu z mrożoną wieprzowiną miało dojść w dużym portowym mieście Tiencin w Chinach. Komisja ds. zwalczania epidemii w Tiencin ogłosiła, że pracownik pewnej chłodni podczas wyładunku towaru zakaził się covid-19 na skutek kontaktu z importowaną z Niemiec wieprzowiną - podaje polsatnews.pl. Niemcy odpierają jednak zarzuty, bo pochodzenie mięsa okazało się niejasne, a przeniesienie wirusa za pośrednictwem mrożonki wydaje się mało prawdopodobne.

Według cytowanej przez europejskie media chińskiej gazety "Global Times", przypadek covid-19 lekarze wykryli u 38-letniego pracownika chłodni w Tiencin. Chory mężczyzna przebywa w szpitalu, a 8 jego kolegów z pracy trafiło na kwarantannę. Testy na koronawirusa przeszło jeszcze 59 innych osób, które miały kontakt z tymi pracownikami.

Komisja epidemiczna potwierdził obecność koronawirusa na wózku widłowym, którym jeździł w pracy zakażony 38-latek, oraz na klamce drzwi w chłodni.Władze miasta Tiencin w związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadziły stan wyjątkowy. "Global Times" podaje też, że "wiele produktów importowanych do Chin w ostatnich miesiącach miało pozytywny wynik na obecność koronawirusa".

Zarażony pracownik chłodni miał rozładowywać mrożona golonkę, importowana z Bremy. problem w tym, że w Bremie nie ma ani żadnej ubojni trzody, ani zakładu mięsnego, który by przerabiał wieprzowinę czy pakował mięso, a zarazem posiadał zezwolenie na eksport do Chin. Golonka musiała więc być zapakowana w innym landzie, ale póki co jej pochodzenie nie jest znane.

Zarówno Niemcy jak i Chińczycy podchodzą do tej sprawy bardzo poważnie i usiłują ustalić źródło zakażenia. Dla Niemców Chiny to strategiczny partner handlowy, który w dodatku kupuje też takie rodzaje mięsa, które w Europie trudno sprzedać tj: świńskie nóżki, uszy, ogony i kości.

Według niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR) przypadki zakażenia SARS-CoV-2 poprzez spożycie produktów mięsnych lub kontakt z zanieczyszczonymi produktami mięsnymi lub opakowaniami nie są znane. Niemcy przyznali jednak, że nie można całkowicie wykluczyć takiej formy transmisji wirusa.

Inne przypadki zakażenia koronawirusem, gdzie wirus przeniesiony mógł być przez mrożonki odnotowano latem w Nowej Zelandii. Cztery zakażenia SARS-CoV-2 dotyczyły tam jednej rodziny, a jeden z jej członków pracował w chłodni.