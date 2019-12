Rekordowe odszkodowanie za hałaśliwą suszarnię kukurydzy

Odszkodowanie w wysokości 900 tysięcy euro przyznał włoski sąd rodzinie mieszkającej w sąsiedztwie dużej suszarni kukurydzy, która hałasuje.

O budzącym emocje wyroku donosi za włoskimi mediami Polsat News. Dotąd we Włoszech nie zdarzyło się, by jakikolwiek sąd uznał roszczenia odszkodowanie z takiego tytułu.



Niemal milionowe zadośćuczynienie dostać ma pewna rodzina z miejscowości Savigliano, w prowincji Cuneo, w regionie Piemont na północy Włoch. W jej sąsiedztwie, 60 metrów od domu, przed 22 laty stanęła suszarnia do kukurydzy, należąca do pewnego konsorcjum rolnego. To ono ma zapłacić teraz odszkodowanie za szkody wyrządzone sąsiadom przez hałas.



Sąd przyznał rację skarżącym, że hałas całkowicie zakłócił i uprzykrzył życie rodziny, oraz naraził ją na koszty. Z powodu trudnych do zniesienia odgłosów sąsiedzi suszarni musieli zamontować podwójne szyby w oknach i zmienić rozkład mieszkania. Na wiele lat musieli też zrezygnować ze spotkań towarzyskich w domu. Właściciele suszarni mimo skarg zwiększyli jeszcze niedawno moc i wydajność suszarni.



- Żaden inny sąd nie przyznał odszkodowania w takim wymiarze za straty wyrządzone z powodu hałasu - podkreślili po wyroku adwokaci Stefano Bertone i Renato Ambrosio, reprezentujący sąsiadów suszarni.



Sąd w Cuneo oprócz orzeczonego odszkodowania wydał tez nakaz zamknięcia suszarni, do czasu obniżenia poziomu hałasu.