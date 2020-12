Autor: www.sadyogrody.pl/pr 03 grudnia 2020 16:06

Więcej Ukraińców wyjeżdża do Niemiec w celu podjęcia nielegalnej pracy

Wzrasta liczba wyjazdów Ukraińców do Niemiec/ fot. shutterstock



Od początku 2020 roku obserwuje się wzrost liczby wyjazdów Ukraińców do Niemiec w celu podjęcia nielegalnej pracy na podstawie polskich pozwoleń na pracę. Najczęściej spotykany proceder przestępczy polega na rekrutacji obywateli Ukrainy na jej terytorium przez przedstawicieli małych lub często nieznanych polskich agencji zatrudnienia do pracy w Polsce, a następnie oferowaniu nielegalnego zatrudnienia w Niemczech.

Zachętą jest zazwyczaj wyższe wynagrodzenie. Przede wszystkim rekrutowani są pracownicy do opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także pomoce domowe.

Biorąc pod uwagę ograniczenia epidemiologiczne wprowadzone w UE, obywatele Ukrainy tymczasowo NIE MAJĄ PRAWA wjazdu do Niemiec w RAMACH ruchu bezwizowego w celach turystycznych, prywatnych lub biznesowych. Prawo wjazdu do Niemiec posiadają obywatele Ukrainy legitymujący się zezwoleniem na pobyt w Niemczech lub wizą odpowiedniego typu (tożsamą z zezwoleniem na pobyt). Stąd też jeśli przed wybuchem pandemii Covid-19 Ukraińcy korzystali z podróży w ramach ruchu bezwizowego, aby podjąć nielegalnie pracę w Niemczech, to obecnie ukraińscy migranci coraz częściej starają się wyjechać i pracować w Niemczech na podstawie polskich wiz pracowniczych lub nawet zwykłych oświadczeń o powierzeniu pracy w Polsce.

„Po legalnym przyjeździe na terytorium Polski i odbyciu kwarantanny niektórzy próbują nielegalnie przedostać się dalej - do Niemiec i innych krajów UE, aby podjąć pracę w Niemczech, posługują się także fałszywymi umowami o pracę, rumuńskimi i węgierskimi paszportami (także niekiedy fałszywymi), czy czeskimi wizami pracowniczymi - komentuje sytuację Dyrektor Generalny Gremi Personal Tomas Bogdevic. - Wzywamy obywateli Ukrainy, aby nie godzili się na nielegalne zatrudnienie w krajach UE, bo to zawsze niesie ze sobą ogromne zagrożenie. To nie tylko oszustwo, ale i deportacja z zakazem późniejszego wjazdu na terytorium UE, niewypłacenie obiecanych pensji i wyzysk pod wieloma innymi względami. W obliczu pandemii ryzyko wzrasta jeszcze bardziej. Nielegalnie zatrudnieni nigdy nie są ubezpieczeni, ani nie otrzymują dostępu do opieki zdrowotnej. Ponadto namawiamy do odrzucania ofert pozbawionych skrupułów polskich firm, które proponują zatrudnienie w Niemczech lub innych krajach UE przy wykorzystaniu polskich pozwoleń na pobyt i pracę. Należy mieć świadomość, że jest to w większości wypadków niezgodne z prawem i zawsze wiąże się z opisanym ryzykiem”.

Według danych Generalnej Dyrekcji Policji Federalnej tylko w lipcu i wrześniu około 300 Ukraińców zostało wydalonych z Niemiec, a 48 osób zatrzymano w pierwszych 10 dniach września.

Tydzień temu niemiecka policja federalna wraz ze służbą celną przeprowadziła na terytorium całego kraju największą operację specjalną wymierzoną przeciwko nielegalnemu zatrudnianiu Ukraińców. W operacji brało udział około tysiąca funkcjonariuszy organów ścigania; przeszukania przeprowadzono w 130 lokalach mieszkalnych i usługowych na terenie 13 obszarów administracyjnych Federacji. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Celnej w Dreźnie, w wyniku działań podejrzanych do funduszu ubezpieczeń społecznych nie wpłynęło około 14 mln euro. Łącznie niemiecka policja prowadzi dochodzenie w sprawie około 1400 przypadków nielegalnego pobytu i zatrudnienia w Niemczech, głównie kobiet z Ukrainy. W większości nielegalnie zatrudnieni zostali zrekrutowani przez pośredników polskich firm na Ukrainie.