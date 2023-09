Polska wysycha. Rolnicy i przetwórcy przed epokowym wyzwaniem

Nasz kraj zajmuje 24. miejsce w Europie pod względem odpływu wody na mieszkańca, fot. pixabay

Tylko 1% rzek w Polsce zostało uznane za posiadające dobrą jakość wody. Ponadto, nasz kraj zajmuje 24. miejsce w Europie pod względem odpływu wody na mieszkańca. Czy to zagraża polskiej produkcji żywności, w tym rolnictwu? Na to pytanie odpowiadają autorzy raportu Uwarunkowania wodne gospodarki żywnościowej w odniesieniu do strategii „Od pola do stołu”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz OEES HUB. Partnerem publikacji jest Bank BNP Paribas.

Rolnictwo i przemysł spożywczy wykorzystują wody powierzchniowe oraz wody podziemne. Ich dostępność jest kluczem do efektywności, a nawet możliwości prowadzenia tego typu działalności. Postępujące zmiany klimatu, wywołane nimi zmiany charakteru upraw i występujące regularnie susze rolnicze, skutkujące znacznym spadkiem plonów mogą powodować, że pobór wody na potrzeby nawadniania będzie rósł. Czytaj więcej Można ubezpieczać już oziminy. Na jakich zasadach? - Sektor spożywczy, podobnie jak wiele innych, stoi w obliczu ogromnych wyzwań wynikających z konieczności powstrzymania zmian klimatu. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, rosnące potrzeby związane z nawadnianiem upraw, alternatywnie zmiana ich charakteru – to nie jest odległa przyszłość, ale bolączki, z którymi mierzymy się już dziś. Regulacje europejskie będą w coraz większym stopniu wymuszać zmiany gospodarowania wodami, oczyszczania ścieków, używania nawozów i środków ochrony. W krótkiej perspektywie oznacza to koszty, ale powinny one być traktowane jako inwestycja - jedyna droga do uzyskania bezpieczeństwa żywnościowego – mówi Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri z Banku BNP Paribas. Czytaj więcej Kredyty płynnościowe nie dla rolników-rencistów Wielkopolska, Kujawy, województwo łódzkie i część Mazowsza są w coraz większym stopniu narażone na niedobory W skali kraju obecne pobory wody, a nawet te prognozowane przy konieczności zwiększenia areału upraw nawadnianych, mogą być skutecznie realizowane z obiektów małej retencji czy wód podziemnych. To nie oznacza, że jest dobrze. Wielkopolska, Kujawy, województwo łódzkie i część Mazowsza są w coraz większym stopniu narażone na niedobory. To właśnie na nizinnych obszarach środkowej Polski niekontrolowane pobory wód podziemnych mogą prowadzić do zakłócenia bilansu hydrologicznego, wysychania studni i małych cieków, oraz znaczących szkód w środowisku. W raporcie, którego partnerem jest Bank BNP Paribas omówiona została charakterystyka zasobów wodnych w Polsce, ich pobór i użytkowanie. Dokument opisuje obecne wielkości poborów wód dla przemysłu spożywczego i rolnictwa oraz prognozy uwzględniające postępujące zmiany klimatu. Publikacja przybliża strategiczne wyzwania i zagrożenia związane z produkcją rolną i przetwórstwem żywności, a także identyfikuje obszary w Polsce, które mogą szczególnie cierpieć w skutek niedoborów wód. Raport - w formie załącznika - do pobrania poniżej Źródło: Bank BNP Paribas Czytaj więcej Od 20 września można podpisać i wysłać wniosek suszowy w aplikacji

DO POBRANIA Uwarunkowania-wodne_Od-pola-do-stolu_Raport BNP Paribas.pdf 9 MB format pliku pdf

