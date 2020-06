10 milionów złotych za uprzątnięcie toksycznego składowiska w Nowinach!

Zutylizowanie chemikaliów z nielegalnego składowiska odpadów pod Kielcami pochłonie gigantyczne kwoty. Czas nagli, tymczasem powiatu nie stać na takie wydatki.

O olbrzymim nielegalnym składowisku chemicznych odpadów przy ulicy Perłowej w Nowinach cała Polska usłyszała w kwietniu br., gdy wybuchł tam pożar. Akcja gaśnicza trwała kilka dni. Składowisko powstało jednak 6 lat wcześniej, na podstawie zgody wydanej przez starostwo powiatowe. W 2018 roku, po skargach mieszkańców, okazało się jednak, że zgromadzone tam odpady nie są zgodne z wydanym zezwoleniem. Policjanci i inspekcja ochrony środowiska ujawnili, że na działce kilkaset metrów od domów jednorodzinnych i szkoły znajdowało się około 1300 pojemników oraz 960 palet z beczkami, zawierającymi groźne chemikalia.

Na pogorzelisku zostało 600 ton odpadów zmieszanych po pożarze, 800 ton spalonych opakowań, a prócz tego resztki substancji w zniszczonych pojemnikach – poinformował onet.pl. W dodatku biegli wskazywali na pilna potrzebę utylizacji odpadów, by nie doszło do głębszego skażenia. Właścicielowi firmy która urządziła składowisko, 33-letniemu Łukaszowi P., prokurator postawił zarzut składowania odpadów niezgodnie z przepisami i stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, oraz środowiska naturalnego. Choć został zobowiązany do usunięcia odpadów, nic w tym kierunku nie zrobił. W wyniku sprawy karnej jesienią ubiegłego roku Łukasza P. skazano na rok i trzy miesiące więzienia.

Utylizacją odpadów miało zająć się starostwo powiatowe. Teraz wiadomo, że będzie to trudniejsze niż przypuszczano. Koszt usunięcia odpadów szacowano wstępnie na około 5 mln zł, ale po rozmowach ze specjalistycznymi firmami wzrósł on do około 10 mln zł - donosi radio.kielce.pl. Na pogorzelisku zalega ponad 1, 6 tysięcy ton odpadów, a koszt utylizacji 1 tony to około 6 tys. zł.

Władze powiatu kieleckiego takimi środkami nie dysponują. Władze rozważają cięcia w budżecie na inwestycje oraz zaciągnięcie pożyczki na ten cel. Ze względu na zagrożenie czas nagli, tymczasem powiat będzie musiał nie tylko podjąć decyzje finansowe, ale tez przeprowadzić przetarg na utylizację odpadów. Skuteczne działania utrudnia fakt, że powiat nie jest właścicielem działki pod składowiskiem. Potrzebna decyzja o tzw. wykonaniu zastępczym, która jest obecnie procedowana – poinformował portal Echo Dnia.

Starostwo Powiatowego w Kielcach wnioskowało też do Urzędu Zamówień Publicznych o odstąpienie od procedur, by przyspieszyć wybór wykonawcy, który usunie toksyczne odpady w Nowinach. Ze względu na koszty tej operacji wybór z wolnej ręki nie jest możliwy. Wszystko więc wskazuje na to, że mieszkańcy podkieleckiej wsi jeszcze wiele tygodni, a może miesięcy, żyć będą w cieniu tykającej bomby.