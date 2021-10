13 oskarżonych za karuzelę podatkową na kawie

Policjanci z Chorzowa wytropili szajkę, która wyłudzała VAT na fikcyjnym obrocie kawą.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej policji w Chorzowie (woj. śląskie) zakończyli postępowania przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT.

Przestępcy w latach 2013-2016 wystawili dokumenty, które potwierdzały fikcyjny obrót towarem, głównie kawą. Wartość wyłudzonych należności podatkowych wyniosła prawie 54 miliony złotych. Akt oskarżenia objął 13 osób. Grozi im do 15 lat więzienia.

Śledczy zebrali dowody wskazujące, iż oskarżeni byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu popełnianie przestępstw skarbowych związanych z wewnątrzwspólnotowymi zakupami towarów i ich sprzedażą na terenie kraju bez zapłaty należnego podatku VAT.

„Grupa ta działała w okresie od stycznia 2013 roku do września 2016 roku, głównie na terenie Śląska i składała się z osób reprezentujących podmioty gospodarcze uczestniczące w procederze wystawiania nierzetelnych, poświadczających nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji faktur VAT. Osoby uczestniczące w tym nielegalnym procederze wystawiały dokumenty, które firmowały fikcyjny obrót towarem, głównie kawą.” – informuje policja.

Dla stworzenia pozorów realności transakcji na konta firmowe dokonywane były przelewy. Środki te były następnie wypłacane i przekazywane osobom uczestniczącym w tym nielegalnym procederze. W ciągu prawie 3 lat działalności sprawcy wystawili fikcyjne faktury, z których łączna wartość należności publicznoprawnych narażonych na uszczuplenie wyniosła prawie 54 miliony złotych.

„Część z oskarżonych w śledztwie nie przyznała się do popełnienia zarzucanego im czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Wobec 5 osób w tej sprawie uprzednio stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W chwili obecnej wobec oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.” – czytamy w komunikacie śląskiej KWP.