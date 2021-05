13 zaniedbanych zwierząt w ogródku

53-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej (woj. śląskie) odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. W skandalicznych warunkach trzymał konie, kuce, psy i świnię.

Mężczyzna mieszkający w Rudzie Śląskiej na działce w Świętochłowicach utrzymywał łącznie 13 zwierząt: konie, kuce, psy, a nawet świnię wietnamską. Zwierzęta były zaniedbane, wychudzone, brudne, a niektóre chore i nieleczone.Konie i kuce brodziły w błocie, w zagrodzie wytyczonej blachą i drutem.

"Policjanci z miejscowej komendy wspólnie ze służbami weterynaryjnymi wkroczyli na teren posesji i interwencyjnie odebrali część zwierząt. Wkrótce właściciel może stracić pozostałych podopiecznych, jeśli nie zapewni im odpowiednich warunków bytowania." - informuje KWP w Katowicach.

Interwencja była efektem zgłoszenia od mieszkańców, oburzonych warunkami w jakich przebywały zwierzęta. Zarzuty świadków się potwierdziły. Zwierzęta były brudne i wygłodzone, a część odwodniona i chora.

"Ogiery i kuce utrzymywane były w zbyt ciasnych pomieszczeniach bez dostępu do światła i wody. Wypuszczane były na grząski padok ogrodzony blachą i drutem. Warunki, w jakich przebywały, stanowiły dla nich poważne zagrożenie. Z kolei kojce dla psów były brudne i zaniedbane tak jak same czworonogi. Właściciel nie zadbał nawet o budy, by mogły się schronić przed działaniem warunków atmosferycznych. Ponadto rudzianin hodował także młodą świnię wietnamską, którą dokarmiał psią karmą. Zwierzę miało otwartą ranę szyi, którą właściciel próbował leczyć samodzielnie." - czytamy w policyjnej relacji.

Decyzją służb weterynaryjnych 53-latkowi zostały odebrane 4 kuce oraz świnia. Zwierzęta trafiły do gospodarstwa na Śląsku, prowadzonego przez fundację na rzecz zwierząt. Właściciel zrzekł się podopiecznych. Pozostałe zwierzęta zostały na okres próbny, jednak właściciel je straci jeśli nie zadba o nie właściwie. Ponadto mężczyzna został ukarany przez pracowników katowickiego Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego mandatami karnymi m.in. za brak aktualnych szczepień psów oraz brak wymaganych dokumentów dla koni.

Policjanci z kolei wszczęli postępowanie pod kątem znęcania się nad zwierzętami. Podejrzanemu grozi kara do 3 lat więzienia. Mężczyzna wkrótce stanie przez sądem.