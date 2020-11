52 osoby oskarżone o oszustwa przy handlu paliwem

Prokuratura Regionalna w Warszawie wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która olej smarowy sprzedawała jako olej napędowy.

Akt oskarżenia obejmuje 52 osoby, które miały doprowadzić Skarb Państwa do 103 mln strat z tytułu należności podatkowych. Prokuratura jest przekonana, że gang zarobił na tym procederze setki milionów złotych – podaje polsatnews.pl.



Prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie poinformował, iż akt oskarżenia został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie 10 listopada br. Oskarżeni w wyniku nielegalnych operacji handlowych zmieniali przeznaczenie oleju smarowego i sprzedawali go jako olej napędowy. Proceder ten mieli prowadzić przez 2 lata – w latach 2016-2017 i działać na terenie kilku krajów europejskich: w Polsce, w Niemczech, na Litwie i Łotwie, w Czechach i w Rumunii. Śledztwo w tej sprawie trwało trzy lata. Prokuratura uważa, że szajka spowodowała dla Skarbu Państwa straty w wysokości 72 mln zł z tytułu niespłaconego podatku akcyzowego, oraz 31 mln zł z tytułu podatku VAT.



Jak poinformował prok. Saduś, postępowanie dotyczyło nielegalnego obrotu paliwami, uchylania się członków zorganizowanej grupy przestępczej od opodatkowania, a także procederu tzw. prania brudnych pieniędzy. Grupa działała przy wykorzystaniu kontrolowanych przez siebie podmiotów z branży paliwowej. Ustalono, że zwolniony od podatku i akcyzy olej smarowy przestępcy wytwarzali na Mazowszu, po czym wywozili go do Niemiec. Tam przepompowywano go do cystern, które trafić miały „na papierze” do firm na teren Litwy, Łotwy oraz Rumunii. W rzeczywistości jednak olej ten trafiał do Polski i bez opłacania należnych podatków był rozprowadzany jako paliwo. Sprzedawano go do małych prywatnych stacji paliw, bezpośrednio do firm transportowych oraz gospodarstw rolnych.



Według prokuratury, jedna cysterna takiego oleju oznaczała dla Skarbu Państwa 50 tysięcy złotych strat z tytułu niepłaconego podatku i akcyzy. Tymczasem śledztwo wykazało, że szajka „przetwarzała” średnio 25 cystern na tydzień. Należności inkasowano zazwyczaj w gotówce, a potem za pomocą kontrolowanych firm „prano” je. Następnie zyski inwestowano w zakup nieruchomości i firm, lub gromadzono na kontach bankowych. Według prokuratury przestępcy "wyprali" około 70 mln euro oraz 140 mln złotych, pochodzących z nielegalnego procederu. Prokuratura skorzystała w tej sprawie z przepisów tzw. konfiskaty rozszerzonej. U podejrzanych zabezpieczono pieniądze w różnych walutach, biżuterię, autocysterny i luksusowe limuzyny.



Większość oskarżonych przyznała się do zarzucanych czynów i podjęła współpracę z prokuraturą. 42 z 52 osób złożyły wnioski o dobrowolne poddanie się karze.