65 razy zatankował nie płacąc!

Śląscy policjanci zatrzymali notorycznego złodzieja, który od 3 lat tankował paliwo na stacjach nie płacąc. Sprawcę zatrzymano na stacji paliw.

Policjanci z komisariatu Poczesnej, w powiecie częstochowskim na Śląsku, zatrzymali 38-latka, który od października 2018 roku kradł paliwo na stacjach paliw na terenie województwa. Łącznie dokonał 65 kradzieży na kwotę blisko 20 tysięcy złotych.

Złodziej wpadł, gdy przyjechał zatankować do Romanowa, w gminie Kamienica Polska. Został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy próbował odjechać, nie płacąc za paliwo. Sprawca nie wiedział, że od dłuższego czasu jest obserwowany przez policję. Był bowiem wytypowany jako podejrzany w sprawie serii kradzieży paliwa na stacjach benzynowych.

Do kradzieży tych dochodziło od jesieni 2018 r. Podejrzenia śledczych co do 38-latka potwierdziły się. Analiza dowodów, a szczególnie nagrań z kamer monitoringu, wykazała, że to zatrzymany mężczyzna stoi za 65 przypadkami kradzieży paliwa. W toku śledztwa wyszło na jaw, że sprawca za każdym razem używał do kradzieży innych pojazdów, w tym 8 samochodów osobowych. Kradł także i podmieniał tablice rejestracyjne, by zmylić stróżów prawa. W mieszkaniu 38-latka policjanci znaleźli kilkanaście skradzionych tablic.

Policjanci ustalili, że 38-letni mieszkaniec Siewierza dokonał łącznie 65 podobnych kradzieży m.in. w Pyrzowicach, Czeladzi, Tarnowskich Górach, Dąbrowie Górniczej, Koziegłowach, Będzinie, Miasteczku Śląskim i Poczesnej.

Podejrzany wyjaśnił śledczym, że zawsze tankował za kwotę do 500 złotych, sądząc że w razie zatrzymania odpowie za wykroczenie. Po 3 latach przekonał się, że takie postępowanie jest przestępstwem. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. Za kradzież i posługiwanie się tablicami rejestracyjnymi przynależnymi do innych pojazdów grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.