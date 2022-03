Agresywny kierowca auta zaatakował traktorzystę

Spieszył się, a nie mógł wyprzedzić – wyładował złość na ciągniku.

Do nietypowego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Sieczychy, w gminie Długosiodło w powiecie wyszkowskim, na Mazowszu. Kierowca samochodu osobowego zajechał drogę traktorzyście, po czym rozbił szybę w ciągniku i uciekł. Rolnik oszacował straty na 6 tys. zł.

Policjanci szybko ustalili sprawcę, który poruszał się samochodem marki kia. Jak się okazało, zdążył on już zdjąć tablice rejestracyjne z auta, w nadziei że uniknie odpowiedzialności. Kierowcą był 31-letni mieszkaniec tej samej gminy.

Z jego relacji wynika, że spieszył się, gdy na drodze przed sobą napotkał ciągnik rolniczy. Przez długi czas jechał za nim i nie mógł go wyprzedzić, a traktorzysta nie chciał mu tego ułatwić. W efekcie zdenerwował się i pięścią rozbił szklane drzwi w kabinie traktora.

Gdy zatrzymywali go policjanci, sprawca zdążył już ochłonąć. Żałował swego postępku. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia, do którego się przyznał. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 5 lat więzienia. Słysząc to 31-latek natychmiast naprawił rolnikowi szkodę.