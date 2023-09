Już piątek rozpocznie się największe plenerowe wydarzenie dla rolników w Polsce – Agroshow 2023. W tym roku po raz kolejny weźmiemy w nim udział. Sprawdź, co przygotowaliśmy?

Agroshow co roku przyciąga do Bednar pod Poznaniem rolników, przedstawicieli największych firm z branży, producentów maszyn oraz pasjonatów. Dlatego nie może nas tam zabraknąć.

Zapraszamy na stoisko Farmera, które w tym roku ma numer 311 E

Podczas trzydniowej imprezy przygotowaliśmy szereg atrakcji.

Od piątku do niedzieli koło fortuny nieustannie będzie się kręcić...

Gadżety, coś na ząb, kawa a może voucher na giełdę rolną lub kwartalną prenumeratę Farmera? Tylko koło wie, co uda się wylosować! Codziennie od piątku do niedzieli będziecie mogli wziąć udział w grze, w której każdy jest wygrany! Wypełnij formularz, odbierz los i zakręć kołem, by stać się posiadaczem wyjątkowego prezentu od Farmera. Losowania odbywają się codziennie, a szczegóły poznasz na naszym stoisku.

Obserwujesz nas w mediach społecznościowych?

Nie?! To koniecznie nadrób zaległości, bo tam również będzie się działo! Wejdź na nasze profile na:

Facebooku

Instagramie

Twitterze

LinkedInie

... i śledź specjalne wydarzenia tylko dla naszych obserwatorów! 👍

Prenumerata Farmera w promocyjnej cenie

Przyjdź na stoisko 311 E, wypełnij formularz i kup prenumeratę Farmera w niższej, promocyjnej cenie! Szczegóły promocji poznasz na miejscu!

Zduntrac zawita do Farmera | piątek godzina 11.00

Mariusza Zdanowskiego i jego projekt ciągnika Zduntrac - Ursusa na miarę XXI wieku, który wspieramy, chyba wszyscy znacie... przynajmniej z Internetu! Targi Agroshow będą okazją do spotkania się konstruktorem i budowniczym pojazdu - a to wszystko na naszym stoisku. Na wydarzenie zapraszamy w piątek o godzinie 11.00.

Szczegóły Agroshow, w tym mapę stoisk, godziny otwarcia, dojazd znajdziecie na stronie organizatora.

Znajdź nas na mapie!