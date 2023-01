17 stycznia rozpoczyna się strajk Agrounii. Rolnicy wyjdą na ulicę w Chełmie, Opolu i w województwie kujawsko-pomorskim. Najdłuższe protesty planowane są na Lubelszczyźnie, gdzie rolnicy wyjdą na ulice na 72 h.

- Zawieszenie strajków przez NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność wprowadziło zamęt w środowisku rolniczym. Media komercyjne mówią, że protest został zawieszony, tymczasem my nie składamy broni – mówi Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii.

Niektórzy mogą powiedzieć, że przyczyną tych protestów jest niska cena pszenicy, import zbóż z Ukrainy, a ja mówię wprost – jutro rolnicy wychodzą na drogę, działacze Agrounii stają na drogach, bo PiS nie dotrzymał swoich obietnic, które składał nam już w 2014 roku. I to jest prawdziwa przyczyna. Kolejne tematy, to są tematy wtórne.

Kołodziejczak definiuje przyczynę protestów - Rząd polski zachowuje się jak rząd patologiczny, który pozwala na niszczenie własnej produkcji żywności, który pozwala na to, żeby przepisy, które są dla nas niedobre wchodziły w życie. Tak trzeba nazwać przepisy, które zwolniły z cła wywóz zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej. Polska nie reaguje, mimo, że w dokumencie UE jest jasno zapisane, że to cło należy przywrócić, kiedy konkurencja w danym kraju, z powodu tego bezcłowego przywozu zbóż zostaje zaburzona.

Agrounia apeluje do mediów

W dniu dzisiejszym, oprócz zapowiedzi strajku, przedstawiciele Agrounii złożyli do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę na TVP. - Telewizja, mimo, że ma taki obowiązek nie pokazuje naszych protestów - mówi Natalia Żyto z Agrounii.

Agrounia apeluje do mediów o szersze komentowanie spraw rolników. Jak twierdzą powoduje to zakłamanie wizerunku polskiego rolnictwa. - To jest jeden wielki skandal - komentuje Kołodziejczak.

- PiS robi ustawkę, media publiczne to wykorzystują, pokazując, że rząd Prawa i Sprawiedliwości rozmawia z rolnikami, rozmawia ze związkami, a żadne media się tym nie interesują, nie pokazują, że tam nie ma Agrounii - dodaje. - Później to te media mówią o tym, że znowu polska wieś zagłosowała na PiS. Macie odpowiedź dlaczego. Skoro nikt inny o tym nie powie to TVP pokaże ludziom, że tylko PiS się polską wsią interesuje.

Lubelscy rolnicy zaczną swój protest o godzinie 11. – Jeśli rząd nie zareaguje na nasz protest nie zejdziemy z tych ulic po 72 h – zapewnia Kołodziejczak.