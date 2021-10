AGROunia zapowiada blokadę zakładów nawozowych Anwil we Włocławku

Lider AGROunii Michał Kołodziejczak zapowiedział kolejny protest. Tym razem wezwał rolników i inne rolnicze organizacje do blokady zakładów Anwil, dla wyrażenia sprzeciwu wobec drożyźnie na rynku nawozowym.

Lider AGROunii zapowiedział protest na konferencji prasowej przed siedzibą ministerstwa aktywów państwowych. Ma się on rozpocząć w poniedziałek o godz. 9 pod bramą włocławskiej spółki Anwil, należącej do grupy Orlen.

Do udziału w proteście Kołodziejczak wezwał inne rolnicze organizacje i zrzeszenia. Jak argumentował, wysokie ceny nawozów będą skutkowały spadkiem produkcji żywności i drożyną w sklepach. Dlatego rolnicy zrobią wszystko, by z zakładów azotowych nie wyjechał ani jeden kilogram nawozów sztucznych.

Szef AGROunii poinformował też, że jego organizacja wystosuje pisma do Najwyżej Izby Kontroli oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z żądaniami skontrolowania państwowych spółek.

Jak donosi lokalny portal Dziendobrywloclawek.pl, spółka ANWIL S.A. odniosła się do zapowiedzi AGROunii. Poinformowała, że zakład opuszcza codziennie ok. 3 tys. ton nawozów. Jeżeli wytwarzanych w spółce produktów nie da się wywozić, trzeba je będzie magazynować na terenie zakładu. Przepisy określają jednak maksymalny limit nawozów, jaki można ulokować w magazynach. Zgodnie z nimi pojemność magazynów zakładowych zostanie wyczerpana po około 12 godzinach blokady. Potem zakład musiałby wstrzymać produkcję, co spowoduje wielomilionowe straty.

W miniony czwartek działacze AGROunii, NSZZ Solidarność RI i ZZR Samoobrona spotkali się w siedzibie ANWILU z przedstawicielami Grupy Orlen, by rozmawiać o drastycznych podwyżkach cen nawozów. W poniedziałek strony miały wrócić do rozmów.