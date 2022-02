Areszt dla podejrzanego o podpalenie domu

Okradł dom a potem go podpalił, żeby zatrzeć ślady – uważają śledczy.

Zdarzenie miało miejsce w Giebułtowie w powiecie lwóweckim na Dolnym Śląsku. Podejrzany mężczyzna miał włamać się do budynku mieszkalnego, skąd ukradł sprzęt rtv i agd, a także broń pneumatyczną.

„Aby zatrzeć pozostawione przez siebie ślady na miejscu włamania postanowił podpalić budynek. Nieruchomość spłonęła doszczętnie, a wraz z nią wszystko to co znajdowało się w środku" – relacjonuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Właściciele domu oszacowali straty na kwotę sięgającą 300 tysięcy złotych.

Policjanci i tak ustalili tożsamość złodzieja, bo odnaleźli część skradzionych łupów w pewnym lombardzie. W czasie zatrzymania 29-latek znieważył policjantów oraz naruszył ich nietykalność cielesną. W związku z tym oprócz zarzutów włamania, kradzieży i podpalenia, usłyszał kolejne zarzuty.

Zatrzymany to 29-letnimieszkaniec powiatu lubańskiego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a akta sprawy do sądu, gdzie zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Za czyny, których się dopuścił grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.