Audi najechało na autocysternę z mlekiem

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku zderzenia samochodu osobowego z autocysterną z mleczarni.

Do wypadku doszło 2 maja około godz. 1 w nocy na drodze wojewódzkiej nr 690 w Konarzach w powiecie ostrowskim na Mazowszu. Jak podaje lokalny portal ostrowmaz.com, samochód audi uderzył tam w tył ciężarówki z cysterną do transportu mleka.

Rozpędzone auto dosłownie wbiło się pod podwozie mleczarki. Wskutek zderzenia we wraku samochodu osobowego zakleszczeni zostali 22-letni kierowca i pasażer-rówieśnik. Strażacy musieli rozcinać karoserię, by wydostać mężczyzn z wnętrza pojazdu. Obaj młodzi ludzie doznali obrażeń i trafili do szpitala.

Jak ustalili policjanci, zarówno 45-letni kierowca autocysterny, jak i 22-latek kierujący audi byli trzeźwi. Okoliczności i przyczyny wypadku badają policjanci z małkińskiego komisariatu.