Audi wbiło się w traktor, rolnik uwięziony w pojeździe

Samochód z takim impetem najechał na ciągnik, że wbił się w bok pojazdu, a rolnik został uwieziony w kabinie.

Do wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Nasławice, w gminie Klimontów, w powiecie sandomierskim (woj. świętokrzyskie). Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, doszło tam zderzenia samochodu osobowego marki audi z ciągnikiem rolniczym przewożącym skrzyniopalety. Siła zderzenia musiała być olbrzymia, bo audi dosłownie wbiło się w bok ciągnika, spychając go do rowu.

Na miejsce zadysponowano trzy zastępy strażaków z PSP Sandomierz, OSP Klimontów i OSP Krobielice. Samochodem podróżowały trzy osoby, którym udzielono pomocy przedmedycznej. Traktorzysta w wyniku zderzenia został zakleszczony w kabinie. Strażacy musieli użyć hydraulicznych nożyc i rozpieraczy, by wydostać go z pojazdu. Mężczyzna odniósł poważne obrażenia i przekazano go w ręce ratowników medycznych. Karetka przetransportowała go do szpitala.

Okoliczności i przyczyny wypadku nie są znane. Ustalają je policjanci.