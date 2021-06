Auto zderzyło się z koniem

Właściciel stajni odpowie za brak nadzoru nad koniem, który spowodował wypadek drogowy na Mazowszu.

Do nietypowego wypadku drogowego doszło w miniony weekend w Kozinie w gminie Krasne, w powiecie przasnyskim. Przed godz. 22 koń wybiegł z gospodarstwa na gminną drogę, wprost pod koła pędzącego auta - podaje lokalny portal eprzasnysz.pl.

Kierująca osobowym audi 36-letnia kobieta nie miała szans, by wyhamować i doszło do zderzenia ze zwierzęciem. Wskutek wypadku auto zostało rozbite, ale kierująca nie ucierpiała. Koń doznał tak rozległych obrażeń, że przybyły na miejsce lekarz weterynarii zdecydował, że trzeba go uśpić.

Policja wnioskowała o ukaranie właściciela za niedopilnowanie zwierzęcia i stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.