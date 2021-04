Awaria maszyny rolniczej przyczyną drogowej kolizji

Opuszczone w trakcie jazdy ramię maszyny zaczepionej do ciągnika, stało się przyczyną wielu zniszczeń i poważnego zagrożenia na drodze.

Zniszczony samochód osobowy, uszkodzony chodnik, słup oświetleniowy i barierki ochronne - to bilans zniszczeń, jakich dokonał pewien traktorzysta w Byczynie w powiecie kluczborskim (woj. opolskie). A wszystko to wskutek awarii sprzętu zaczepionego do ciągnika.

Do zdarzenia doszło minionej soboty przed godziną 17 na ulicy Wałowej, w ciągu drogi wojewódzkiej 478, w Byczynie. Jak podaje miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna: "W maszynie rolniczej zawieszonej na ciągniku rolniczym marki Fendt doszło do awarii, skutkującej otwarciem jednego z ramion urządzenia. Sprzęt uderzył w volkswagen golfa, słup oraz bariery przy drodze."

W zdarzeniu uczestniczyły 3 osoby, jadące pojazdami. Na szczęście ucierpiała jedynie karoseria auta, a nie jego kierowca i pasażer. Kolizja skutkowała jednak szeregiem zniszczeń, za które prawdopodobnie poniesie odpowiedzialność traktorzysta. Póki co jednak policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia.