Belki spadły z przyczepy i zniszczyły latarnię

Spore kłopoty spotkały kierowcę, który wiózł belki i deski budowlane przez Iławę na Mazowszu.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego iławskiej komendy interweniowali na rondzie w Iławie, gdzie z przyczepy ciężarówki zsunął się ładunek. Belki i deski budowlane uderzyły w znak drogowy i latarnię.

Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że 63-letni kierowca w niewłaściwy sposób zabezpieczył ładunek i ukarali go mandatem. Przy okazji policjanci przypominają, że ładunek nigdy nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności pojazdu oraz nie może zmieniać położenia w trakcie transportu. To do obowiązków kierowcy należy odpowiednie zabezpieczenie ładunku.