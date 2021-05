Bez pytania zabrał traktor, żeby wyciągać drugi z błota

Mieszkaniec Tarnowa bez pytania zabrał rolnikowi traktor ze stodoły, żeby nim wyciągnąć drugi zakopany w błocie. Teraz odpowie za przestępstwo zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwałego użycia.

Jak poinformował w czwartek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do zdarzenia doszło dwa tygodnie temu we wsi Zawada. Wtedy do tarnowskiego komisariatu przyszła córka właściciela traktora, która zgłosiła, że pojazd z niewiadomego powodu, zamiast w zamkniętej stodole znajduje się polach z dala od ich gospodarstwa.

Okazało się, że za zdarzeniem stoi 22-letni tarnowianin, który bez zgody właściciela wszedł na jego posesję i z zamkniętej stodoły wyprowadził zaparkowany tam traktor i odjechał nim. Pojazdu potrzebował, bo chciał wydostać zakopany w błocie traktor, którym wcześniej wywoził drzewo z lasu.

Jego plan jednak nie wypalił, bo nie udało mu się wyciągnąć jednego traktora drugim. Porzucił więc "pożyczonego" ursusa w polach zaraz po tym, jak w baku zabrakło paliwa.

Policjanci z Tarnowa zarzucili mężczyźnie krótkotrwały zabór pojazdu mechanicznego - przestępstwo zagrożone w tym przypadku karą więzienia od sześciu miesięcy do ośmiu lat. 22-latek przyznał się do niego i wyraził chęć skorzystania z możliwości dobrowolnego poddania się karze uzgodnionej z prokuratorem.