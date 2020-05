Bimber, dziczyzna i broń w gospodarstwie

Przykre konsekwencje spotkają gospodarza spod Buska Zdroju (woj. świętokrzyskiego), którego posesję przeszukali policjanci.

W miniony piątek funkcjonariusze świętokrzyskiej policji przeszukali gospodarstwo 28-letniego mieszkańca gminy Tuczępy. „W trakcie czynności zabezpieczyli 10 kg wyrobów wędliniarskich z dziczyzny, około 4 kg mięsa zwierzyny łownej, trofea łowieckie, aparaturę do produkcji alkoholu oraz gotowy produkt o łącznej pojemności około 5 litrów. Znaleźli także 4 jednostki broni pneumatycznej długiej oraz jeden krótkiej z różnego rodzaju amunicją śrutową.” – informuje Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.



Przeszukanie posesji to wynik doniesień od mieszkańców o nielegalnej produkcji wędlin i pędzeniu bimbru. Podejrzenia całkowicie się potwierdziły. Jak stwierdzili śledczy, niektóre egzemplarze broni nosiły widoczne ślady przeróbek. Wstępne ustalenia wskazują, że do broni mógł być wprowadzany ładunek prochowy. Policjanci będą wyjaśniać, w jaki sposób dziczyzna znalazła się w posiadaniu 28-latka i czy znaleziona broń mogła służyć do nielegalnych polowań.



28-letni mieszkaniec gminy Tuczępy został zatrzymany i przewieziony do komisariatu w Stopnicy, gdzie usłyszał zarzuty. Zabezpieczona broń trafi do ekspertyzy.



Ustawodawca za posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. Za nielegalne wyrabianie alkoholu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nawet do lat 2.