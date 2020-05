Bimber w beczkach na deszczówkę

Gospodarz twierdził, że w beczkach zgromadził deszczówkę, tymczasem był w nich zacier do produkcji bimbru.

Policjanci z Kłodzka (woj. dolnośląskie) otrzymali informację, że w jednym z gospodarstw na terenie powiatu, może działać bimbrownia. Gdy pojechali na miejsce, w pomieszczeniach domu jednorodzinnego znaleźli urządzenie do destylacji alkoholu i kilka litrów alkoholu bez polskich znaków akcyzy.

Uwagę funkcjonariuszy przykuły również cztery 200-litrowe beczki. 63-letni właściciel twierdził, że wypełnione są one gromadzoną do podlewania ogródka deszczówką. Okazało się jednak, że zawierają fermentujący zacier do produkcji bimbru.

Policjanci zabezpieczyli nielegalny alkohol i aparaturę do produkcji. 63-latek może teraz usłyszeć zarzut nielegalnego wyrobu artykułów alkoholowych, za co grozi kara grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do 1 roku.