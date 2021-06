Bóbr szalał na podwórzu, atakował krowy

Nietypową interwencję mieli strażacy z woj. lubelskiego – chwytali agresywnego bobra, który odwiedził pewne gospodarstwo.

Strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim wezwali gospodarze ze wsi Żerniki w gminie Ulhówek. Na ich podwórzu zjawił się bóbr, który nie dawał się przegonić. W dodatku zwierzę było agresywne i usiłowało kąsać znajdujące się na posesji krowy.

Rolnicy nie chcieli zrobić krzywdy chronionemu zwierzęciu, a z drugiej strony obawiali się, że dziwne zachowanie bobra to skutek wścieklizny. Zadzwonili więc po pomoc. Strażacy sprawnie odłowili bobra do metalowej klatki i odwieźli do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim, gdzie zwierz trafił na obserwację.