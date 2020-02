Bracia udusili się w przechowalni warzyw pod Pińczowem. Ich matka w szpitalu

Dwaj młodzi mężczyźni zginęli w piwnicy, zaadaptowanej na przechowalnię warzyw w powiecie pińczowskim. Zabrakło im tlenu.

O tragedii w Jakubowicach w gminie Działoszyce (woj. świętokrzyskie) poinformował portal Echo Dnia. Na numer ratunkowy 112 zadzwoniła wczoraj zaniepokojona kobieta. Jej dwaj synowie zeszli do pomieszczenia w piwnicy, użytkowanego jako przechowalnia warzyw. Długo nie wracali, więc próbowała się do nich dodzwonić, ale bezskutecznie. Zawiadomiła więc służby i sama poszła sprawdzić co się dzieje.



Kiedy na miejsce przyjechali strażacy znaleźli w piwnicy trzy nieprzytomne osoby: dwóch mężczyzn w wieku 27 i 30 lat oraz ich 57-letnią matkę. Mimo szybko podjętej reanimacji życia dwóch braci nie udało się już uratować. U kobiety przywrócono funkcje życiowe ale nie odzyskała przytomności. Do szpitala w Kielcach przetransportował ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jej stan jest ciężki.



Według strażaków, którzy sprawdzili pomieszczenie detektorem gazów, w piwnicy było za mało tlenu. W powietrzu, którym oddychamy, tlen stanowi zwykle 21 proc. atmosfery, tymczasem w przechowalni warzyw było go tylko 1,5 proc.



Policja wyjaśnia wszelkie okoliczności tej tragedii.