Największy producent mięsa drobiowego korzysta na grypie ptaków w Europie i wojnie w Ukrainie. Brazylia zapełnia lukę.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz donosi o brazylijskim rekordzie w eksporcie kurczaków. "W pierwszym kwartale 2022 roku brazylijscy eksporterzy mięsa drobiowego pobili rekord. Sprzedaż eksportowa brazylijskich kurczaków od stycznia do marca roku 2022 wzrosła o 10,2 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku i wyniosła 1142 mln ton (w samym tylko marcu 418,8 tys. ton, wzrost o 5,7 proc. mc/mc 22/21). Wartościowo eksport wzrósł w tym okresie o 31,5 proc. r/r do 2,051 mld USD. Główne rynki docelowe to: Chiny, Japonia, ZEA, RPA, Meksyk." - czytamy w informacji KIPDiP.

Jak analizują fachowcy, powodów międzynarodowego sukcesu kurczaków z Brazylii jest kilka. Po pierwsze, tamtejsi producenci i eksporterzy zyskują przewagę konkurencyjną wobec drastycznie rosnących kosztów produkcji w skali globalnej, co odnosi się szczególnie do Europy.

Brazylia wykorzystuje również skrupulatnie lukę popytową na drób, powstałą wskutek epidemii grypy ptaków w Europie, oraz lukę spowodowaną wojną na Ukrainie i załamaniem eksportu drobiu z tego kraju.