Byk uwięziony pod podłogą obory

Pięć załóg strażackich wozów ratowało byka, który wpadł do kanału na gnojowicę w oborze.

Interwencja miała miejsce w pewnym gospodarstwie w miejscowości Blizanów, w powiecie kaliskim (woj. wielkopolskie). Pod ciężkim opasem zarwała się podłoga obory i zwierzę wpadło do kanału na gnojowicę.

Na pomoc gospodarzowi, który zadzwonił na numer ratunkowy, ruszyli strażacy z KP PSP Kalisz, OSP Blizanów i OSP Rychnów, oraz powiatowy lekarz weterynarii. Byka udało sie wydostać ze zbiornika nieczystości po 3 godzinach ciężkiej pracy.

Strażacy musieli wyciąć piłami do betonu większy otwór w posadzce. Następnie zwierzę opasano pasami transportowymi i za pomocą wielokrążka oraz specjalnego chwytaka do bydła wydobyto z kanału. Jak donoszą strażacy z OSP Blizanów, byk był osłabiony, ale nie odniósł obrażeń. Po przebadaniu przez weterynarza wrócił do swojej zagrody.