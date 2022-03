Byk wpadł do piwnicy - ratowali go strażacy

Zwierzę wyrwało się z zagrody w oborze i zarwała się pod nim podłoga.

Trzy zastępy strażaków ruszyły na pomoc rolnikowi, którego byk utknął pod podłogą obory.

Zdarzenie miało miejsce w Nasutowie w gminie Niemce, w powiecie lubelskim. Ponad 700-kilowy byk wyrwał się ze swojej zagrody i wszedł na drewnianą podłogę, którą zasłonięte było wejście do piwnicy pod częścią obory. Podłoga się zarwała i byk wpadł do piwnicy - relacjonuje Dziennik Wschodni.

Niestety, było tam za ciasno, by wyprowadzić zwierzę po schodkach przez otwór, który był wcześniej zasłonięty deskami. Strażacy musieli powiększyć otwór w podłodze, przy użyciu piły do betonu. Dzięki temu udało się bezpiecznie wydostać byka z piwnicy i wrócił on na swoje miejsce w oborze - donoszą na swoim fejsbukowym profilu ochotnicy z OSP Niemce.

W akcji udział wzięli druhowie z OSP Niemce i OSP w Nasutowie, oraz strażacy z KP PSP w Lublinie.