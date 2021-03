Byki wpadły pod podłogę obory

Pod bydłem w oborze zarwały się ruszty. Dwa byki wpadły do kanału na gnojowicę.

Cztery zastępy strażaków ruszyły na ratunek zwierzętom, pod którymi zarwała się podłoga w oborze. Zdarzenie miało miejsce 10 marca br. w Łagiewnikach, w gminie Sompolno (woj. wielkopolskie). Strażacy odebrali zgłoszenie po godz. 23.

Gdy zastępy ratowników przybyły na miejsce, okazało się że do kanału z gnojowicą wpadły dwa okazałe byki w wadze ponad 600 kg każdy. Gospodarze wypompowywali już gnojowicę ze zbiornika przy użyciu wozu asenizacyjnego.

Jak relacjonuje działania Komenda Miejska PSP w Koninie, strażacy przy użyciu HDS-a opuścili betonową płytę do otworu rewizyjnego, żeby zwierzęta nie przeszły do najgłębszego punktu zbiornika. Potem zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego, ubrania do pracy w wodzie oraz linki ratownicze strażacy weszli do wnętrza zbiornika. Bykom założono specjalne uprzęże i przy użyciu ciągnika z ładowaczem czołowym wyciągnięto je na powierzchnię. Zwierzęta nie odniosły żadnych groźnych obrażeń.

W akcji wzieli udział strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 w Koninie, oraz druhowie z OSP Sompolno i OSP Racięcice.