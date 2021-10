Były pracownik podpalił stodołę

Ukrainiec wraz z kolegami zakradł się na fermę i podłożył ogień pod drewnianym budynkiem.

Policjanci zatrzymali trzech Ukraińców, podejrzanych o podpalenie budynku na fermie drobiu, oraz o włamanie do sklepu.

Zdarzenie miało miejsce w Kamionie, w gminie Puszcza Mariańska, w powiecie żyrardowskim, na Mazowszu. Policjanci udali się na fermę drobiu, gdzie doszło do pożaru. Z żywiołem walczyło tam kilka zastępów strażaków z jednostek zawodowych i ochotniczych. Mimo ich wysiłków drewniana stodoła spłonęła.

Strażacy nie mieli wątpliwości, że stodoła została podpalona. Potwierdziły to również nagrania z zainstalowanego w gospodarstwie monitoringu. Widać na nich było, jak pod osłoną ciemności przez płot przeskakuje trzech mężczyzn, a jeden z nich podkłada ogień pod stodołę. W trakcie prowadzonych na fermie czynności, policjanci otrzymali również zgłoszenie, iż okradziony został pobliski sklep.

Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanych. Okazało się nimi trzech Ukraińców w wieku 23, 29 i 42 lat. Jeden z nich był wcześniej pracownikiem fermy i to on podłożył ogień. Dwaj pozostali odpowiadali za to rysopisowi sprawców, którzy okradli sklep. Wszyscy zatrzymani byli pijani, mieli około 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu.

Mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Grożą im kary od 5 do nawet 10 lat pozbawienia wolności, w zależności od oszacowania strat w pożarze.