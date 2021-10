Cenowa samowola w skupach jabłek

Lubelska Izba Rolnicza domaga się interwencji państwa w związku z sytuacją w skupach jabłek. Ceny są skandalicznie niskie, a podmioty skupowe dopuszczają się nieuczciwych praktyk.

W opinii lubelskiego samorządu rolniczego, koniecznym stało się wprowadzenie regulacji systemowych oraz ustalenie minimalnej ceny skupu jabłek deserowych, aby ograniczyć obecną samowolę podmiotów skupowych.

Jak argumentuje izba, zatrważająco niskie ceny skupu jabłek nie znajdują uzasadnienia. W wyniku letnich nawalnych deszczy i gradobić, w wielu sadach owoce ucierpiały i nie nadają się do sprzedaży jako jabłka deserowe. Mimo to skupy nie chcą płacić wyższej stawki za pełnowartościowe owoce, które bez strat nadają się do przechowywania.

Sadownicy zmuszeni są do sprzedaży jabłek deserowych w cenie jabłek przemysłowych, która wynosi obecnie 0,27zł/kg. Przed punktami skupów ustawiają się długie kolejki, bo jabłek przemysłowych jest na rynku nadmiar.

Jak zauważa LIR, obecna sytuacja to m.in. efekt wprowadzenia stanu wyjątkowego na pograniczu z Białorusią, która po nałożeniu embarga na handel z Rosją była głównym odbiorcą polskich jabłek z Lubelszczyzny.

"Brak jakiegokolwiek wsparcia sadowników z Lubelszczyzny, bardzo wysokie koszty produkcji i zatrważająco niska cena produktu finalnego niewątpliwie przyczynia się do upadku wielu rodzinnych gospodarstw zajmujących się od pokoleń produkcją sadowniczą." - ostrzega lubelski samorząd.