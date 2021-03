Chcieli ukraść koparkę, ale utknęli w błocie

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy próbowali ukraść koparkę. Planu jednak nie zrealizowali, bo... ugrzęźli w błocie.

Do kradzieży koparki doszło w poniedziałek w gminie Puńsk, w powiecie sejneńskim na Podlasiu. Pokrzywdzony oszacował straty na blisko 30 tysięcy złotych. Policjanci już po kilku godzinach odnaleźli skradziony pojazd. Koparka stała na polu, dwa kilometry od miejsca kradzieży. Jak się okazało, złodzieje musieli porzucić łup, bo maszyna utknęła w grząskim podłożu.

W toku dalszych czynności policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili sprawców kradzieży. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy powiatu sejneńskiego w wieku 28 i 58 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Tam usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży. Za to przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.