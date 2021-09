Chłopiec wciągnięty przez maszynę

15-latek ucierpiał pomagając przy sortowaniu warzyw. Wciągnęła go maszyna.

Do wypadku doszło w minioną sobotę, w jednym z gospodarstw w Jenkowicach, w gminie Dobroszyce na Dolnym Śląsku. 15-latek, którego wciągnęło urządzenie do sortowania bulw, trafił do szpitala - podaje serwis olesnica24.com.

Na miejscu jako pierwsi pojawili się strażacy, którzy udzieli poszkodowanemu nastolatkowi pomocy przedmedycznej. Obrażenia, jakich doznał chłopak nie zagrażały życiu - miał stłuczenia na nogach i skaleczenia na głowie. Mimo to na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala we Wrocławiu. Jak informuje lokalny portal - pogotowie nie dysponowało żadną wolną karetką.