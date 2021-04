Chłopiec włożył ręce do pracującego siewnika

Do poważnego wypadku doszło podczas prac polowych w jednym z gospodarstw na Opolszczyźnie. Ucierpiał 12-letni chłopczyk.

Jak informuje policja, do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie gminy Gogolin. "Tam podczas prac na polu, 12-letni chłopiec, chcąc pomóc ojcu, stanął na podeście siewnika. Miał informować go kiedy w urządzeniu skończy się ziarno. W trakcie zasiewu włożył ręce do zbiornika zasypowego" - relacjonują w komunikacie funkcjonariusze z komendy powiatowej w Krapkowicach.

Pracująca maszyna wkręcił dłonie chłopca. Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ranny został przetransportowany do szpitala. Ojciec dziecka był trzeźwy. Policjanci nadzorowani przez prokuratora wyjaśniają okoliczności tego wypadku.