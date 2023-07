WHO zabrała głos w sprawie zakażeń kotów domowych grypą ptaków. Organizacja podkreśla, że jest to pierwsze doniesienie o tak dużej liczbie zarażonych kotów. Wskazuje także, że istnieje kilka możliwych źródeł zakażenia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odniosła się do stwierdzanych w Polsce przypadków zakażeń kotów domowych grypą ptaków zaznaczając, że choć sporadyczne zakażenia kotów grypą ptaków były już wcześniej zgłaszane, to jest to pierwsze doniesienie o dużej liczbie zarażonych kotów na dużym obszarze geograficznym w kraju.

Zgodnie ze stanem na 11.07.2023 przebadano łącznie 47 próbek pobranych od 46 kotów i jednego karakala. Spośród tych 47 próbek 29 (62 proc.) dało wynik pozytywny na grypę ptaków (H5N1). Choroba wystąpiła w 13 obszarach geograficznych w Polsce.

Jakie jest ryzyko zakażenia ludzi grypą ptaków od chorych kotów?

Organizacja podkreśla, że ryzyko zakażenia ludzi w następstwie kontaktu z chorymi kotami jest niskie dla ogółu populacji oraz od niskiego do umiarkowanego dla właścicieli kotów i osób zawodowo narażonych na kontakt z kotami zakażonymi H5N1 (takich jak lekarze weterynarii) bez stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej wyposażenie ochronne.

„Do tej pory nie udokumentowano zakażeń grypą ptaków u ludzi po kontakcie z zakażonym kotem” – wskazuje WHO.

Choroba kotów – objawy

Według informacji przekazanych przez WHO, u niektórych kotów wystąpiły poważne objawy, w tym trudności w oddychaniu, krwawa biegunka i objawy neurologiczne, z szybkim pogorszeniem stanu. W sumie 20 kotów miało objawy neurologiczne, 19 miało objawy oddechowe, a 17 miało zarówno objawy neurologiczne, jak i oddechowe.

Zgłoszono, że 14 kotów zostało uśpionych, a kolejnych 11 zmarło. Sekcja zwłok niewielkiej liczby kotów sugeruje zapalenie płuc.

WHO o możliwych źródłach zakażenia kotów grypą ptaków

WHO zaznacza, że źródło ekspozycji kotów na wirusa jest obecnie nieznane i trwają dochodzenia epizootyczne.

Organizacja poinformowała także, że analiza genomowa wirusów wykazała, że są one podobne do wirusów grypy ptaków, które „krążyły u dzikiego ptactwa i które ostatnio spowodowały ogniska choroby u drobiu w Polsce”.

„Źródło narażenia kotów na wirusa jest obecnie nieznane i trwają dochodzenia epizootyczne. Istnieje kilka możliwości źródła zakażenia, wśród których koty mogły mieć bezpośredni lub pośredni kontakt z zakażonymi ptakami lub ich środowiskiem, jeść zakażone ptaki lub jeść żywność skażoną wirusem. Władze badają wszystkie potencjalne źródła i jak dotąd żadnego nie wykluczyły. Spośród 25 kotów, dla których dostępne są informacje, dwa były kotami wychodzącymi, 18 przebywało w pomieszczeniach z dostępem do balkonu, tarasu lub podwórka, a pięć kotów przebywało w pomieszczeniach bez dostępu do środowiska zewnętrznego. Zgłoszono, że siedem kotów miało kontakt z dzikim ptactwem” – informuje WHO dodając, że w przeszłości sporadyczne przypadku zakażenia kotów domowych wirusem grypy ptaków były zgłaszane po kontakcie kotów z zakażonymi ptakami lub po spożyciu mięsa zakażonych ptaków.

Odnotowano zwiększoną wykrywalność H5N1 u gatunków innych niż ptaki

WHO podkreśla także, że od końca 2021 r. na całym świecie odnotowano bezprecedensową liczbę ognisk wirusa H5N1 wśród drobiu i dzikiego ptactwa. Ponadto odnotowano zwiększoną wykrywalność u gatunków innych niż ptaki, w tym dzikich ssaków lądowych (często padlinożernych) i morskich, a czasami u gatunków ssaków hodowlanych lub żyjących w niewoli, prawdopodobnie w wyniku kontaktu z zakażonymi żywymi lub martwymi ptakami lub ich środowiskiem.

WHO monitoruje sytuację i ocenia wirusy szczepionkowe

Organizacja nadal monitoruje sytuację i ściśle współpracuje z sektorami zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, agencjami regionalnymi, Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (WOAH) oraz innymi agencjami partnerskimi w Polska, jak podkreślono w komunikacie.

WHO ocenia także istniejące kandydujące wirusy szczepionkowe za pośrednictwem Globalnego Systemu Nadzoru i Reagowania na Grypę (GISRS) WHO, aby zapewnić opracowanie i dostępność ważnych wirusów szczepionkowych w ramach gotowości na pandemię.