Inspektorzy ruchu drogowego zważyli ciągnik siodłowy z lawetą, na której transportowany był traktor. Kierowca miał kłopoty…

Funkcjonariusze śląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali na drodze krajowej nr 88 w Gliwicach ciągnik siodłowy z lawetą, na której wieziono ciągnik rolniczy. Zestaw skierowano na wagę, która wykazała przekroczenie dopuszczalnego nacisku potrójnej osi naczepy o 2,3 tony.

Jak się okazało, był to efekt niewłaściwego ustawienia traktora na lawecie. Wystarczyło przesunąć pojazd o metr do przodu, by laweta mogła jechać dalej. Kierowca to uczynił, jednak i tak nie uniknął kary.

Wynik został zaprotokołowany, a kierowca nie posiadał zezwolenia na przejazd z przekroczonymi normami – wyjaśnia WITD w Katowicach. Przewoźnikowi grozi kara finansową w kwocie 6 tys. zł. za przekroczenie nacisku osi.