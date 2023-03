Zobacz galerię

Ciężarówka wyprzedzała ciągnik rolniczy, którego kierowca zaczął skręcać w lewo. Traktorzysta z promilami.

Do spektakularnego w skutkach zderzenia ciągnika rolniczego i ciężarówki doszło na drodze krajowej nr 10 w Minikowie, w województwie kujawsko-pomorskim. Trasa została kompletnie zablokowana, przez wywrócone pojazdy i szkło, które wypadło w naczepy.

Jak wynika z ustaleń policjantów, 22-letni mieszkaniec gminy Mrocza kierujący ciągnikiem rolniczym, nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania skrętu w lewo. Wykonał jednak manewr w momencie, kiedy wyprzedzał go ciężarowe iveco. Doszło do zderzenia, wskutek którego ciężarówka z naczepą wyładowana szkłem przewróciła się w poprzek jezdni. Z naczepy wypadły i roztrzaskały się na asfalcie tafle szkła.

Kierowca ciężarówki z obrażeniami ciała trafił do szpitala w Bydgoszczy. 22-letni traktorzysta nie odniósł obrażeń. Jak wykazało badanie alkomatem, miał jednak w organizmie pół promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Sprawca musi liczyć się z konsekwencjami za spowodowanie wypadku i jazdę po alkoholu.