Traktor zjechał do rowu i wywrócił się. Rolnik ranny w głowę.

Do groźnego wypadku traktorzysty doszło w miejscowości Nagórzany, w gminie Bukowsko, w powiecie sanockim na Podkarpaciu. Ciągnik rolniczy z przyczepą zjechał z drogi do rowu i przewrócił się. Kierujący nim mężczyzna z obrażeniami głowy i ręki trafił do szpitala -podaje portal esanok.pl.

Zdarzenie miało miejsce dziś rano. Policja przekazała, że traktorzysta był trzeźwy. Nie wiadomo na razie dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem i doszło do wywrócenia zestawu. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.