Do groźnego zderzenia samochodu z ciągnikiem rolniczym doszło pod Namysłowem w woj. opolskim.

Zdarzenie miało miejsce 19 listopada przed południem, na drodze wojewódzkiej nr 396, między wsiami Przeczów i Mikowice w gminie Namysłów - informuje portal TVP3 Opole.

Według ustaleń policjantów, osobowy citroen wyprzedzał na prostym odcinku drogi ciągnik rolniczy. Traktorzysta go jednak nie zauważył i podjął manewr skrętu w lewo. W efekcie ciągnik zajechał drogę citroenowi, a jego kierowca usiłując uniknąć zderzenia stracił panowanie nad pojazdem. Doszło do zderzenia i auto wpadło do rowu.

Obaj uczestnicy kolizji doznali obrażeń i zostali opatrzeni przez ratowników medycznych. Nie wymagali jednak hospitalizacji. Kierujący traktorem został ukarany mandatem i punktami karnymi.