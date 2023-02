Tłumaczył się policjantom, że spieszy się do pracy. Miał 1,5 promila.

Policjanci z Augustowa przyjęli zgłoszenie, że na peryferiach miasta postrach na drodze sieje traktor, jadący wężykiem. Zaraz więc namierzyli i zatrzymali opisany pojazd.

Kierowca ciągnika zgodnie z podejrzeniami okazał się nietrzeźwy. Mężczyzna kierował mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w bazie danych wyszło zaś na jaw, że 56-latek ma również orzeczony sądownie zakaz prowadzenia pojazdów.

"Mężczyzna tłumaczył policjantom, że jedzie do pracy. Za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności." - czytamy w policyjnym komunikacie.