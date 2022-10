Pijany traktorzysta miał dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Policjanci zatrzymali w pewnej wsi w gminie Szczebrzeszyn, w powiecie zamojskim (woj. lubelskie) pijanego traktorzystę, który uderzył pojazdem w budynek mieszkalny.

Zdarzenie miało miejsce w czwartek wieczorem. 49-letni mieszkaniec gminy wjeżdżając na posesję stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w sąsiedni dom. Traktor zniszczył elewację budynku i porozbijał gazony z kwiatami w ogródku.

Przybyli na miejsce policjanci zbadali kierowcę alkomatem. Okazało się, że miał prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Traktorzysta nie posiadał też prawa jazdy, bo zostało mu odebrane. Miał orzeczony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

49-latek został zatrzymany i trzeźwiał w policyjnej celi. „Przestępstwo niestosowania się do sądowych zakazów zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast kara więzienia w wymiarze do 2 lat, utrata prawa jazdy oraz obowiązek zapłaty na wskazany przez sąd cel nawet 60 tysięcy złotych grożą za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.” – informuje zamojska Komenda Powiatowa Policji.