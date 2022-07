Traktorzysta stracił panowanie nad zestawem zjeżdżając ze wzniesienia. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Do groźnego wypadku doszło na drodze w miejscowości Blinów Pierwszy, w powiecie kraśnickim (woj. lubelskie). Ciągnik rolniczy zderzył się z osobową skodą. Traktorzysta w szpitalu.

Jak ustalili policjanci, kierowca ciągnika z przyczepą wyładowaną drewnem, zjeżdżając ze wzniesienia stracił panowanie nad zestawem, i najechał na osobowa skodę, jadącą z przeciwka. Wskutek zderzenia ciągnik wywrócił się wraz kierowcą.

40-letni kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Mężczyzna, jak się okazało, miał w organizmie 2 promile alkoholu. Kobieta kierująca skodą i jej pasażer nie odnieśli w zdarzeniu obrażeń. Samochód został jednak rozbity.

Po opuszczeniu szpitala sprawca wypadku usłyszy zarzuty i stanie przed sądem. Jak przypomina KPP w Kraśniku: w świetle obowiązujących przepisów kary za „jazdę na podwójnym gazie” to kara pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5 tys. zł. do 60 tys. zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 10 pkt. karnych.