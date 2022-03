Cicho o wojnie w PZŁ, głośno o nowym łowieckim prawie

Konflikt między Naczelną Radą Łowiecką a zarządem PZŁ narasta, a za sprawą samych zainteresowanych stał się tematem publicznym. Tymczasem w zaciszu gabinetów ważą się losy modelu polskiego łowiectwa.

Przed kilkoma dniami na internetowej stronie PZŁ pojawił się ni to apel, ni to oświadczenie, w którym zarząd związku „pokornie przeprasza wszystkich myśliwych” za to, że mimo woli stali się świadkami „teatralnych przedstawień” w jakie przerodziła się debata między Naczelną Radą Łowiecką a Zarządem PZŁ. Zarząd ze zdumieniem ubolewa również, że dialog między organami związku przeniósł się na internetowe blogi, gdzie upubliczniane są wewnętrzne dokumenty i prowadzona w ramach debaty korespondencja. Jak wynika z oświadczenia – to nie zarząd związku odpowiada za takie łamanie zasad konstruktywnego dialogu.

Nie wiemy, jaki cel przyświecał zarządowi PZŁ, który zdecydował o publikacji niniejszego wystąpienia. Jeśli jednak – tak jak sugeruje tekst – chodziło mu o wyciszenie sporu i uspokojenie nastrojów wśród myśliwskiej braci, oraz o przeciwdziałanie „publicznemu praniu brudów” – to osiągnął on zgoła przeciwny skutek. Enigmatyczny apel stał się „języczkiem u wagi” i sytuacją w PZŁ zainteresowali się wszyscy, których ten wewnętrzny konflikt w gronie myśliwych dotąd nie zajmował, ani w żaden sposób nie dotyczył.

Nie trzeba być hakerem, by blogi o których pisze Zarząd odszukać i wspomniane dokumenty zobaczyć. Można się z nich przede wszystkim dowiedzieć, że w całej sprawie nie chodzi o debatę, a o trwający od dawna ostry spór o ile nie zażartą wojnę na linii Naczelna Rada Łowiecka – Zarząd PZŁ. Jednym z cierpkich owoców, jakie ów konflikt zrodził jest postępowanie, jakie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Dotyczy ono szkód, jakie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wyrządzić miały osoby reprezentujące Zarząd Główny pomiędzy kwietniem 2019 r. i czerwcem 2021 r., a opiewać one mają na kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych.

Z publikowanych w sieci dokumentów dowiedzieć można się także, że Naczelna Rada Łowiecka miała tyle zastrzeżeń do pracy Łowczego Krajowego, iż chciała mu wypowiedzieć warunki pracy i drastycznie (bo aż 6-krotnie) zmniejszyć uzgodnione wcześniej wynagrodzenie. Minister Klimatu i Środowiska decyzją z 28 lipca 2021 r. uchylił jednak uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej w tej sprawie.

Z obszernego zbioru upublicznionych pism wyłania się obraz wieloletniej batalii, w której Rada Naczelna walczyła o zachowanie samorządności związku, krytykowała jego upolitycznianie, oraz decyzje, skutkujące stratami w finansach PZŁ. Krytykowała także zatwierdzane przez zarząd programy zwalczania ASF, obarczające myśliwych dodatkowymi obowiązkami, nie wynikającymi z ustawy ani statutu. Krytykowała przerzucanie odpowiedzialności za zwalczanie ASF na myśliwych, choć w myśl prawa to zadanie państwa.

W jednym z wpisów na łowieckim blogu ciągłe spory między Radą Naczelną a Zarządem Głównym PZŁ porównano do „okładania się chłopców łopatkami w piaskownicy i obrzucaniu piaskiem”. Konflikt ten ma jednak zwiastować i przyspieszyć „nieuchronny koniec PZŁ”.

Słowa te mogą się okazać prorocze w świetle niedawnego wystąpienia Sławomira Izdebskiego. Szef OPZZ wezwał do natychmiastowego zwolnienia z funkcji Łowczego Krajowego, oraz do poparcia nowego projektu Prawa łowieckiego, w którym dla PZŁ nie przewiduje się już wiodącej roli w krajowej gospodarce łowieckiej. Założenia tego projektu oznaczają de facto zmianę obecnego modelu łowiectwa w Polsce i rozmontowanie PZŁ w znanej formie.

Jak czytamy na stronie PZŁ: „Projekt nie jest autorstwa ani Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ani Polskiego Związku Łowieckiego.” Według komunikatu zarządu, udział w napisaniu nowego aktu miała jednak Naczelna Rada Łowiecka. Rada jednak stanowczo odżegnuje się od uczestnictwa w tej inicjatywie, a w wydanej rezolucji wyraża stanowczy sprzeciw wobec takiego sposobu procedowania ustawy, który myśliwym nie daje prawa głosu. NRŁ pisze również, że o trwających pracach nad nowelizacją Prawa łowieckiego powiadomił ją minister środowiska.