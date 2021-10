Ciężarówka najechała na ciągnik - jeden kierowca nie żyje

Pod Sierpcem na Mazowszu samochód ciężarowy najechał na ciągnik rolniczy z dwoma przyczepami.

Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Stropkowo, w powiecie sierpeckim. W wyniku zderzenia samochodu ciężarowego i ciągnika rolniczego zginał jeden z kierowców, natomiast drugi trafił do szpitala.

Ofiara śmiertelna to 36-letni mieszkaniec powiatu łomżyńskiego, który kierował tirem. Jak ustalili policjanci, z nieznanych jeszcze przyczyn najechał on na jedną z dwóch przyczep, które ciągnął jadący w tym samym kierunku traktor. Do zderzenia doszło po zmroku, na nieoświetlonym odcinku drogi.

Wskutek zderzenia kierujący ciężarówką mężczyzna doznał ciężkich obrażeń i mimo podjętej reanimacji zmarł. Mężczyzna kierujący ciągnikiem rolniczym również doznał z obrażeń i został przetransportowany do szpitala w Sierpcu.

Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.