Ciężarówka z krowami zatrzymana, rolnik ukarany

Liczne naruszenia i zaniedbania były powodem wstrzymania transportu bydła w Wielkopolsce.

Inspektorzy transportu drogowego z Leszna zatrzymali do kontroli ciężarówkę, która przewożone były trzy krowy. Jak się okazało, wiózł je ich właściciel – hodowca. Niestety, dalej nie pojechał…

Jak się bowiem okazało, rolnik-kierowca nie posiadał wymaganego prawa jazdy kategorii C. Ponadto inspektorzy z Leszna stwierdzili, że wykonywał on przewóz na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia weterynaryjnego. Kolejne stwierdzono podczas kontroli zaniedbania to: używanie wykresówki przez okres dłuższy niż do tego wyznaczony, wykonywanie przewozu bez przeprowadzenia czyszczenia i odkażania pojazdu, brak przeglądu tachografu.

W efekcie transport wstrzymano, dopóki na miejsce nie dojechała żona hodowcy z kierowcą, który posiadał uprawnienia. Za ujawnione nieprawidłowości kierowca został ukarany mandatem karnym na kwotę 300 złotych. Jeszcze surowsze konsekwencje finansowe grożą mu jako przedsiębiorcy-przewoźnikowi wskutek postępowania administracyjnego. Naruszenia przepisów skutkują bowiem karą w wysokości 6000 zł.