Zważenie ciężarówki przez inspektorów transportu drogowego zakończyło się wstrzymaniem transportu.

W Radziejowicach koło Żyrardowa, patrol mazowieckiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli samochód ciężarowy z przyczepą, przewożący jabłka luzem. Skutkiem kontroli było wstrzymanie dalszego przewozu owoców, ukaranie kierowcy i przewoźnika.

Jak czytamy w informacji WITD w Radomiu, zamiast dopuszczalnych 40 ton zespół pojazdów z jabłkami ważył prawie 48 ton. „Inspektorzy zakazali kierowcy dalszej jazdy do czasu doprowadzenia ciężarówki do właściwego tonażu i ukarali go mandatem karnym. Wobec polskiego przewoźnika będzie wszczęte postępowanie administracyjne. Grozi mu kara pieniężna.” – donosi WITD.